Ученик знал ответы на 15 вопросов из 20,которые предлагались к зачету .Ответа на1й попавшийся на зачете вопрос он не знал .Какова вероятность того,что ученик ответит на второй из предложенных ему вопросов? ДАНО И РЕШЕНИЕ

Математика
Ученик знал ответы на 15 вопросов из 20,которые предлагались к зачету .Ответа на1й попавшийся на зачете вопрос он не знал .Какова вероятность того,что ученик ответит на второй из предложенных ему вопросов? ДАНО И РЕШЕНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 19 вопросов, из которых на 15 он знает ответ. Вероятность= 15/19
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