Ученик знал ответы на 15 вопросов из 20,которые предлагались к зачету .Ответа на1й попавшийся на зачете вопрос он не знал .Какова вероятность того,что ученик ответит на второй из предложенных ему вопросов? ДАНО И РЕШЕНИЕ

Математика

Ученик знал ответы на 15 вопросов из 20,которые предлагались к зачету .Ответа на1й попавшийся на зачете вопрос он не знал .Какова вероятность того,что ученик ответит на второй из предложенных ему вопросов? ДАНО И РЕШЕНИЕ

Автор: Гость