Ученики идут в школу? На мороз улице сильный был Мы ходили в лес за Дует свежий ??есенний ветер. какие записи являются предложениями?

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Ученики идут в школу? На мороз улице сильный был Мы ходили в лес за Дует свежий ??есенний ветер. какие записи являются предложениями?

Автор: Гость