Сочинение.Как наступает весна в вашем городе?Напишите об этом

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Весна... Какое чудесное время года! В каждом городе весна приходит по-разному, в разное время... У кого-то цветы расцветают уже в марте, а где-то ещё в апреле бушует холодный ветер и весны совсем не видать. У нас же в городе весна наступает как полагается, в марте! Именно в этот месяц из-под снега выглядывают красавицы-подснежники. Они игриво покачиваются в такт ветру и как будто шепчут: "Вот и весна пришла!" В середине марта начинают распускаться и другие цветы: тюльпаны, розы - зеленеет первая травка, на ветках деревьев набухают почки и появляются первые листочки. Я очень люблю весну! С этим временем года наш город становится веселее, уютнее, светлее. У всех появляется хорошее настроение... Почему? Весна пришла...