Придумать 5 предложения про спорт с числительными, чтобы в каждом предложении был?? числительные
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Придумать 5 предложения про спорт с числительными, чтобы в каждом предложении был?? числительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время разминки тренер говорит: "три-четыре, раз-два!" Во время переклички каждый должен крикнуть "первый" или "второй", в зависимости от человека. За сегодня я пробежал 3 круга по 250 метров! Дальше сам/а. Очень трудно выдумывать предложения
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