Решите уравнение: 15-х=8; 0,5х=6; 3х-1=19

Математика
Решите уравнение: 15-х=8; 0,5х=6; 3х-1=19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=15 -8 х=7 х=6:0,5 х=12 3х=19+1 3х=20 х=20:3 х=0,6
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