Це можна відкрити але не Можна відчинити на малюнку вікно острів ворота шкаф двер??

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Це можна відкрити але не Можна відчинити на малюнку вікно острів ворота шкаф двер??
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Автор: Гость
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Гость:
Острів,бо вікно відчиняється як і двері і шкаф і ворота
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