Це можна відкрити але не Можна відчинити на малюнку вікно острів ворота шкаф двер??
Українська мова
Це можна відкрити але не Можна відчинити на малюнку вікно острів ворота шкаф двер??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острів,бо вікно відчиняється як і двері і шкаф і ворота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров...
Литература
Подумаем и мы с вами над вопросами которые мучили писателя: приносят ли пользу его произведения? не напрасно ли он трудился? нужен ли нам салтыков-...