Напиши твои предложения по защите барсука от деятельности человека
Окружающий мир
Напиши твои предложения по защите барсука от деятельности человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделать заповедники запретить в этих местах ,где живут барсуки устраивать места для отдыха,ночевок,так как будут там жечь костры и шуметь,пугая этим животных запретить охоту и браконьерство
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