Напиши твои предложения по защите барсука от деятельности человека

Окружающий мир
Напиши твои предложения по защите барсука от деятельности человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделать заповедники запретить в этих местах ,где живут барсуки устраивать места для отдыха,ночевок,так как будут там жечь костры и шуметь,пугая этим животных запретить охоту и браконьерство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров...
Ответить
Литература
Подумаем и мы с вами над вопросами которые мучили писателя: приносят ли пользу его произведения? не напрасно ли он трудился? нужен ли нам салтыков-...
Ответить
Математика
Чему равна ширина комнаты , если ее периметр 32 м а , длина 18 м?
Ответить
Информатика
Стрелок стреляет по мишени: 1) Если он попадает в окружность R=1 то получает 10 очков ; 2) Если он попадает в окружность R=2 то получает 6 очков, а...
Ответить
Русский язык
Определить падеж у существительных. У утки были пушистые утята.Однажды лисица утащила утку.Мы научили собаку Альму водить к реке утят.Вот Альма важ...
Ответить