Чему равна ширина комнаты , если ее периметр 32 м а , длина 18 м?
Математика
Чему равна ширина комнаты , если ее периметр 32 м а , длина 18 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр=(а+в)*2 32=(18+в)*2 32=36+2в 2в=-4 в=-2
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