Напишите цифрой сколько в словах букв и звуков.колосья...букв,...звуков.пью......кольцо....платье...нуль...съемка...

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Колосья - 7 букв и 7 звуков пью - 3 буквы и 3 звука кольцо - 6 букв и 5 звуков платье - 6 букв и 6 звуков нуль - 4 буквы и 3 звука съемка - 6 букв и 6 звуков