Узнай по путеводителям,справочникам своего города,какие улицы,площади,учреждени?? носят имя Ломоносова.Запиши эти сведения.
Окружающий мир
Узнай по путеводителям,справочникам своего города,какие улицы,площади,учреждени?? носят имя Ломоносова.Запиши эти сведения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гимназия имени М.В. Ломоносова
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