Узнай по путеводителям,справочникам своего города,какие улицы,площади,учреждени?? носят имя Ломоносова.Запиши эти сведения.

Окружающий мир

Узнай по путеводителям,справочникам своего города,какие улицы,площади,учреждени?? носят имя Ломоносова.Запиши эти сведения.

Автор: Гость