Помогите как решить два примера с лева
Математика
Помогите как решить два примера с лева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слева или справа я запутолся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Задайте общие (а) и специальные (b) вопросы. 1. They go to the stadium. (a)..... (b).... 2.He can take the toy. ...
Физика
Проводник с током I = 40 А расположен перпендикулярно к линиям индукции магнитного ??оля (B = 5 мТл). Определите длину l активной части проводника,...
Математика
Из 2 т чугуна отливали гири. отлили 250 гирь,по 3 кг каждая,а остальные-по 5 кг каждая. ??колько получилось гирь по 5 кг?