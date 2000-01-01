Из 2 т чугуна отливали гири. отлили 250 гирь,по 3 кг каждая,а остальные-по 5 кг каждая. ??колько получилось гирь по 5 кг?

Математика
Из 2 т чугуна отливали гири. отлили 250 гирь,по 3 кг каждая,а остальные-по 5 кг каждая. ??колько получилось гирь по 5 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2т =2000кг 1) 250•3=750(кг)-потратили для изготовления гирь по 3 кг 2) 2000-750=1250(кг)- осталось на другие гири 3)1250:5=250(гирь)- по 5 кг Ответ: 250 гирь
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