Из 2 т чугуна отливали гири. отлили 250 гирь,по 3 кг каждая,а остальные-по 5 кг каждая. ??колько получилось гирь по 5 кг?

Гость: Гость:

2т =2000кг 1) 250•3=750(кг)-потратили для изготовления гирь по 3 кг 2) 2000-750=1250(кг)- осталось на другие гири 3)1250:5=250(гирь)- по 5 кг Ответ: 250 гирь