ПОДБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОДНОКОМНННЫЕ СЛОВА К СЛОВУ - ПОБЕЛЕЛИ

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ПОДБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОДНОКОМНННЫЕ СЛОВА К СЛОВУ - ПОБЕЛЕЛИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белеть,белый,побелка.
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