Проводник с током I = 40 А расположен перпендикулярно к линиям индукции магнитного ??оля (B = 5 мТл). Определите длину l активной части проводника, если на него со стороны поля действует сила F = 20 мН.

Физика
Проводник с током I = 40 А расположен перпендикулярно к линиям индукции магнитного ??оля (B = 5 мТл). Определите длину l активной части проводника, если на него со стороны поля действует сила F = 20 мН.
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