Стрелок стреляет по мишени: 1) Если он попадает в окружность R=1 то получает 10 очков ; 2) Если он попадает в окружность R=2 то получает 6 очков, а в остальных случаях 0 очков Алгоритмировать
Информатика
Стрелок стреляет по мишени: 1) Если он попадает в окружность R=1 то получает 10 очков ; 2) Если он попадает в окружность R=2 то получает 6 очков, а в остальных случаях 0 очков Алгоритмировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он попадает в 10 очков
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