Стрелок стреляет по мишени: 1) Если он попадает в окружность R=1 то получает 10 очков ; 2) Если он попадает в окружность R=2 то получает 6 очков, а в остальных случаях 0 очков Алгоритмировать

Информатика

Стрелок стреляет по мишени: 1) Если он попадает в окружность R=1 то получает 10 очков ; 2) Если он попадает в окружность R=2 то получает 6 очков, а в остальных случаях 0 очков Алгоритмировать

Автор: Гость