Подумаем и мы с вами над вопросами которые мучили писателя: приносят ли пользу его произведения? не напрасно ли он трудился? нужен ли нам салтыков-щедрин сегодня?
Литература
Подумаем и мы с вами над вопросами которые мучили писателя: приносят ли пользу его произведения? не напрасно ли он трудился? нужен ли нам салтыков-щедрин сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да приносят,ведь Салтыков-Щедрин высмеивал человеческие пороки,в его произведениях он указывал на недостатки человека тем самым давал понять читателям как именно надо поступать и каким быть.Трудился он конечно же не напрасно,его прозвали "вице-Робьеспером",ему удалось пресечь немало чиновничьих плутней,разоблачить и покарать не одного взяточника.Да нужен,его произведения должен прочитать не только взрослый человек но и школьник.
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