Почему на западе Африки net сплошного горная пояса Америки они есть

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Почему на западе Африки net сплошного горная пояса Америки они есть
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Автор: Гость
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Гость:
Во-первых это география, а во-вторых грамотнее изложите вопрос.
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