Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена. запиши авторов.
Литература
Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена. запиши авторов.
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Булгаков М.А. "Мастер и Маргарита". Тургенев И.С. "Ася". Пушкин А.С. "Руслан и Людмила". Чехов А.П. "Каштанка". Пушкин А.С. "Евгений Онегин"
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