Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена. запиши авторов.

Литература
Запиши 5 литературных произведений в названии которых встречаются имена. запиши авторов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булгаков М.А.   "Мастер и Маргарита".  Тургенев И.С.   "Ася".  Пушкин А.С.      "Руслан и Людмила".  Чехов А.П.         "Каштанка".  Пушкин А.С.      "Евгений Онегин"
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