Каким словом можно заменить слово помощь ?
Литература
Каким словом можно заменить слово помощь ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вспоможение вспомоществование поддержка подмога подспорье участие помочь опора подкрепление.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. опре...
Математика
В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой-на 1/5кг больше.сколько килограммов конфет в ??вух коробках?выразите ответ в граммах.ребят помогите пожалуй...
Қазақ тiлi
2. Мәтінді оқып, өз сөзіңізбен мазмұндаңыз. Уақыт алтыннан да қымбат. Адам баласына берілген ең баға жетпес құндылықтардың бірі – уақыт. Өрке...