.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. определите скорость автомобиля в каждом направлении)
Математика
.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. определите скорость автомобиля в каждом направлении)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/3 часа=100мин 110/100=1,1 км/мин=66 км/час скорость туда 100+10=110 мин время обратно 110/110=1 км/мин=60 км/ч скорость обратно
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