.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. определите скорость автомобиля в каждом направлении)

Математика

.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. определите скорость автомобиля в каждом направлении)

Автор: Гость