Единственными границами этого моря являются течения. В море насчитываются около 60 видов фауны и флоры; среди них огромное скопление водорослей. Их присутствие и дало название морю, а из-за его необычайно зеленого цвета моряки,...

География

Единственными границами этого моря являются течения. В море насчитываются около 60 видов фауны и флоры; среди них огромное скопление водорослей. Их присутствие и дало название морю, а из-за его необычайно зеленого цвета моряки, впервые оказавшиеся в этом районе, ошибочно принимали его за землю. Какое это море?

Автор: Гость