Единственными границами этого моря являются течения. В море насчитываются около 60 видов фауны и флоры; среди них огромное скопление водорослей. Их присутствие и дало название морю, а из-за его необычайно зеленого цвета моряки,...

География
Единственными границами этого моря являются течения. В море насчитываются около 60 видов фауны и флоры; среди них огромное скопление водорослей. Их присутствие и дало название морю, а из-за его необычайно зеленого цвета моряки, впервые оказавшиеся в этом районе, ошибочно принимали его за землю. Какое это море?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саргассово---_---------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать 5 предложения про спорт с числительными, чтобы в каждом предложении был?? числительные
Ответить
Английский язык
"she (to buy) a new bag 2 days ago " +- и все виды вопроса за 5 класс
Ответить
Литература
Запиши к какой группе животных относится тритон.
Ответить
Литература
Каким словом можно заменить слово помощь ?
Ответить
Математика
.(Расстояние от а до б =110 км. на весь путь из пункта а в пункт б автомобиль затратил 1 целую 2/3 часа,а на обратный путь на 10 минут больше. опре...
Ответить