Учусь в 9 и уже пора сдавать экзамены, был пробный и у меня было много ошибок в сочи??ении и изложении. Что делать? У моего друга у которого в каждом слове были ошибки в прошлом году на пробном их очень мало было, как так? Я вс...

Русский язык

Учусь в 9 и уже пора сдавать экзамены, был пробный и у меня было много ошибок в сочи??ении и изложении. Что делать? У моего друга у которого в каждом слове были ошибки в прошлом году на пробном их очень мало было, как так? Я всегда думал что ошибок в тексте у меня не будет. Скажите как исправить ситуацию

Автор: Гость