Учусь в 9 и уже пора сдавать экзамены, был пробный и у меня было много ошибок в сочи??ении и изложении. Что делать? У моего друга у которого в каждом слове были ошибки в прошлом году на пробном их очень мало было, как так? Я вс...
Русский язык
Учусь в 9 и уже пора сдавать экзамены, был пробный и у меня было много ошибок в сочи??ении и изложении. Что делать? У моего друга у которого в каждом слове были ошибки в прошлом году на пробном их очень мало было, как так? Я всегда думал что ошибок в тексте у меня не будет. Скажите как исправить ситуацию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно выучить все орфограммы чтобы правильно писать слова, навсякий случай выучи разборы, а если ошибки при содержании текста то, перед тем как писать просто очень хорошо подумай
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