Удачи тебе я всегда с тобой ( расставить знаки препинания)
Русский язык
Удачи тебе я всегда с тобой ( расставить знаки препинания)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удачи тебе, я всегда с тобой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине привезли 17 ящиков апельсинов . до обеда в течение четырёх часов их проб??вали по 2 ящика в час а после обеда чаю течение ещё трёх часов...
Английский язык
Составьте шесть предложений из данных слов и напишите их. 1) ? / like / he / does /good /songs 2) . / riedes / bike / his / my / friends / Satu...
Русский язык