Разложите на множители выражение х^3+6^2-х-6 и решите уравнение х^3+6х^2-х-6=0

Алгебра
Разложите на множители выражение х^3+6^2-х-6 и решите уравнение х^3+6х^2-х-6=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xˇ3+6xˇ2-x-6=0 xˇ2(x+6)-x(x+6)=0 x(x+6)(x-1)=0 1)x1=0 2)x+6=0,x2=-6 3)x-1=0,x3=1
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