Углы ABM и CBM смежные BS- биссектриса угла ABM.НАЙДИТЕ УГОЛ CBS если угол MBS равен 30 граду??ам
Алгебра
Углы ABM и CBM смежные BS- биссектриса угла ABM.НАЙДИТЕ УГОЛ CBS если угол MBS равен 30 граду??ам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠MBS=30; BS-биссектриса, ∠ABS=∠MBS=30 ∠ABS i ∠CBS-смежные ∠CBS=180-30=150 ОТВЕТ. 150 град
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