!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!'ь ПОЖАЛУЙСТААААААА Делить относится ли данный химически?? реакций таких длительно восстановительным реакции для ОВР расставить коэффициенты методом электронного баланса 1)ALCL3+NaOH-AL(O...

Химия
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!'ь ПОЖАЛУЙСТААААААА Делить относится ли данный химически?? реакций таких длительно восстановительным реакции для ОВР расставить коэффициенты методом электронного баланса 1)ALCL3+NaOH-AL(OH)3+NaCL 2)AgNO3+H3PO4-Ag3Po4+HNO3 3)FeS+O2-FeO2O3+SO2 4)H2+O2-H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)alcl3+3naoh=al(oh)3+3nacl 2)3agno3+h3po4=ag3po4+ 3hno3 3)2fes+7o2=2feo2o3+2so2 4)2h2+o2=2h2o
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