На каких исторических источниках основывался Пушкин, создавая балладу "Песнь о вещем Олеге"?

Литература
На каких исторических источниках основывался Пушкин, создавая балладу "Песнь о вещем Олеге"?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкин написал в 1822 году. Почти год работал поэт над этой историей. В основу написания лег летописный рассказ об Олеге, который был первым правившим киевским князем. Прозвали его «вещим» за победоносный поход на греков в 907 году. В своем стихотворении Пушкин почти без изменений пересказал этот рассказ. И художественная форма изложения исторического факта стала для нас более надежным хранилищем. Не каждый человек интересуется историей и о таком факте может и не знать. Поведанная же А.С. Пушкиным баллада знакома каждому. О князе Олеге сложено много песен, легенд и преданий. Его княжение в Киеве — это время борьбы с хазарами. Совершив удачный поход на Царьград, в сторону Каспийского моря Олег освободил русскую землю от них. Для купцов Олег заключил с Византией торговый договор, который был выгоден не только им. Олег был мудрым и умным правителем, бесстрашным и находчивым военачальником, обладал талантом предсказывать.
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