Как называется ткань, в состав которой входит 20% вискоза?
Технология
Как называется ткань, в состав которой входит 20% вискоза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вискоза – это восстановленная целлюлоза, поэтому ее состав и свойства – как у натуральных волокон. В чистом виде этот материал очень напоминает хлопок, он такой же воздухопроницаемый, мягкий и гигроскопичный. Вискозные вещи могут сесть, что также доказывает схожесть с хлопком. Внешне ткань похожа на шелк, она блестящая и полупрозрачная.
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