Как называется ткань, в состав которой входит 20% вискоза?

Технология
Как называется ткань, в состав которой входит 20% вискоза?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вискоза – это восстановленная целлюлоза, поэтому ее состав и свойства – как у натуральных волокон. В чистом виде этот материал очень напоминает хлопок, он такой же воздухопроницаемый, мягкий и гигроскопичный. Вискозные вещи могут сесть, что также доказывает схожесть с хлопком. Внешне ткань похожа на шелк, она блестящая и полупрозрачная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
10 заповедей о нравтственности
Ответить
Українська мова
Які речення ти використовуєш щоб розпитати
Ответить
Русский язык
Упражнение 95 .как делать?
Ответить
Русский язык
Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+су...
Ответить
Русский язык
Сочинение " Кто не умеет говорить карьеры не сделает "
Ответить