Угольная кислота слабее азотной, но сильнее борной кислоты. Чем это можно объясни??ь?
Химия
Угольная кислота слабее азотной, но сильнее борной кислоты. Чем это можно объясни??ь?
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