Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі

Биология
Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органи слуху, нервова система
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая ошибка в слове ''дамишко''
Ответить
Русский язык
Замените причастиями выделенные сочетания слов( в скобках ). обозначьте причастные обороты вместе с определяемыми словами. Горы, (которые окружаю...
Ответить
Русский язык
Составь цепочку из 12 словарных слов по образцу. Запиши. Обозначь ударение. Арбуз, завод, д...
Ответить
Математика
6 дм -4 м 7 см сколько будет?
Ответить
Алгебра
По какой формуле можно вычислить площадь следующей фигуры
Ответить