Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Биология
Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органи слуху, нервова система
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