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6 дм -4 м 7 см сколько будет?
Математика
6 дм -4 м 7 см сколько будет?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60см-407см=-347см Ответ:-347 см
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