3. Управление государством при Иване III. вкратце если можно)

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Заветной целью деятельности Ивана III было собирание земель вокруг Москвы, покончить с остатками удельной разобщенности ради создания единого государства. Жена Ивана III, Софья Палеолог, всячески поддерживала желание мужа расширить Московское государство и укрепить самодержавную власть.Полтора столетия Москва вымогала дань с Новгорода, отнимала земли и почти поставила новгородцев на колени, за что они ненавидели Москву. Понимая, что Иван III Васильевич окончательно хочет подчинить себе новгородцев, они освободили себя от присяги великому князю и образовали общество по спасению Новгорода, возглавляемое Марфой Борецкой, вдовой посадника.Новгород заключил договор с Казимиром, королем польским и великим князем литовским, по которому Новгород переходит под его верховную власть, но при этом сохраняет некую самостоятельность и право на православную веру, а Казимир обязуется защитить Новгород от посягательств московского князя.Два раза Иван III Васильевич посылал послов в Новгород с добрыми пожеланиями образумиться и вступить в земли Московские, митрополит московский пытался убедить новгородцев «исправиться», но всё тщетно. Пришлось Ивану III совершить поход на Новгород (1471 г.), в результате которого новгородцы были разбиты сначала на реке Ильмень, а затем Шелонь, Казимир же не пришел на помощь.В 1477 г. Иван III Васильевич потребовал от Новгорода полного признания его своим хозяином, что вызвало новый мятеж, который был подавлен. 13 января 1478 г. Великий Новгород полностью подчинился власти московского государя. Чтобы окончательно усмирить Новгород, Иван III в 1479 г. сменил новгородского архиепископа Феофила, неблагонадежных новгородцев переселил в московские земли, а на их земли поселил москвитян и других жителей.При помощи дипломатии и силы Иван III Васильевич подчинил себе и другие удельные княжества: Ярославское (1463 г.), Ростовское (1474 г.), Тверское (1485 г.), Вятские земли (1489 г.). Свою сестру Анну Иван выдал замуж за рязанского князя, тем самым обеспечив себе право вмешиваться в дела Рязани, а позднее и заполучил город по наследству от племянников.Бесчеловечно поступал Иван с братьями, отнимая у них уделы и лишая их права какого-либо участия в государственных делах. Так, Андрей Большой и его сыновья были арестованы и заключены в тюрьму.Внешняя политика Ивана III.Во время княжения Ивана III в 1502 г. прекратила свое существование Золотая Орда.Москва и Литва часто воевали из-за Русских земель, находящихся под Литвой и Польшей. По мере усиления власти великого государя Московского всё больше русских князей со своими землями переходили от Литвы к Москве.После смерти Казимира Литва и Польша вновь разделились между его сыновьями, Александром и Альбрехтом, соответственно. Великий князь литовский Александр женился на дочери Ивана III Елене. Отношения между зятем и тестем ухудшались, и в 1500 г. Иван III объявил войну Литве, которая прошла успешно для Руси: были завоеваны части Смоленского, Новгород-Северского и Черниговского княжеств. В 1503 г. был подписан договор о перемирии на 6 лет. Иван III Васильевич отклонил предложение о вечном мире, пока не будут возвращены Смоленск и Киев.В итоге войны 1501-1503 гг. великий государь Московский принудил Ливонский орден платить дань (за г. Юрьев).Иван III Васильевич за время своего правления предпринимал несколько попыток подчинить Казанское царство. В 1470 г. Москва и Казань заключили мир, а в 1487 г. Иван III взял Казань и возвел на престол хана Махмет-Аминя, который 17 лет был верным послушником московского князя.Реформы Ивана IIIПри Иване III началось оформление титула «великого князя всея Руси», а в некоторых документах он называет себя царем.Для внутреннего порядка в стране Иван III в 1497 г. разработал Свод гражданских законов (Судебник). Главным судьей был великий князь, высшим учреждением стала Боярская дума. Появились приказная и поместная системы управления.Принятие Судебника Ивана III стало предпосылкой установления на Руси крепостного права. Закон ограничивал выход крестьян и давал им право перехода от одного владельца к другому один раз в году (Юрьев день).Итоги правления Ивана IIIПри Иване III значительно расширилась территория Руси, Москва стала центром русского централизованного государства.Эпоха Ивана III ознаменована окончательным освобождением Руси от татаро-монгольского ига.Во время правления Ивана III были построены Успенский и Благовещенский соборы, Грановитая палата, церковь Ризоположения.