Бычий цепень: 1)Промежуточный хозяин 2)основной хозяин 3)пути заражения Дам 12 б??лов
Биология
Бычий цепень: 1)Промежуточный хозяин 2)основной хозяин 3)пути заражения Дам 12 б??лов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бычий цепень: 1. промежуточный хозяин - крупный рогатый скот; 2. основной хозяин - человек; 3. пути заражения - зараженное мясо
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