Сочинение о казахской сказке желательно о сказке Жадный бай и Алдар Косе и желате??ьно 5-6 предложений Прошу очень надо!
Қазақ тiлi
Сочинение о казахской сказке желательно о сказке Жадный бай и Алдар Косе и желате??ьно 5-6 предложений Прошу очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алдар Косе он помогает всем бедным он хороший приятел он помагает трудную минуту а жадный бай поступает не вежливо с бедными людми он жадный и коварный .
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