Три групи учнів чистили каток від снігу. Перша група почистила 7/24 вмієїплощі катк??, друг 8/17 того, що лишилося, а третя решту 180м2. Обчисліть площу катка.

Гость: Гость:

Площадь катка примем за единицу (целое). 1) 1 - 7/24 = 17/24 - оставшаяся часть катка; 2) 8/17 * 17/24 = (1*1)/(1*3) = 1/3 - часть катка, которую расчистила другая группа учеников; 3) 1 - (7/24 + 1/3) = 1 - (7/24 + 8/24) = 1 - 15/24 = 9/24 = 3/8 - часть катка, равная 180 кв.м. 4) Находим целое по его части: 180 : 3 * 8 = 480 (кв.м.) - площадь катка. Ответ: 480 кв.м. Проверка: 7/24 * 480 = 140 (кв.м.) - расчистила первая группа 8/17 * (480 - 140) = 8/17 * 340 = 160 (кв.м.) - расчистила другая группа 140 + 160 + 180 = 480 (кв.м.) - площадь катка.