Нужны вопросы казахских падежей в единственном и множественном числе
Қазақ тiлi
Нужны вопросы казахских падежей в единственном и множественном числе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау септік- кім? не? кімдер? нелер? ілік септік-кімнің? ненің? кімдердің? нелердің? барыс септік-кімге? неге? кімдерге? нелерге? табыс септік - кімді? нені? кімдерді? нелерді? жатыс септік-кімде? неде? кімдерде? нелерде? шығыс септік- кімнен? неден? кімдерден? нелерден? көмектес септік- кіммен? немен? кімдермен? нелермен?
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