Из пушки стоящей под углом в 30 градусов вылетает снаряд с начальной скоростью 1000 метров секунду Найдите наивысшее положение снаряда и Расстояние которое он пролетит и найдите угол наклона пушки при котором снаряд преодолеет ...

Физика

Из пушки стоящей под углом в 30 градусов вылетает снаряд с начальной скоростью 1000 метров секунду Найдите наивысшее положение снаряда и Расстояние которое он пролетит и найдите угол наклона пушки при котором снаряд преодолеет самое большое расстояние.

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