Из пушки стоящей под углом в 30 градусов вылетает снаряд с начальной скоростью 1000 метров секунду Найдите наивысшее положение снаряда и Расстояние которое он пролетит и найдите угол наклона пушки при котором снаряд преодолеет ...
Физика
Из пушки стоящей под углом в 30 градусов вылетает снаряд с начальной скоростью 1000 метров секунду Найдите наивысшее положение снаряда и Расстояние которое он пролетит и найдите угол наклона пушки при котором снаряд преодолеет самое большое расстояние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hmax=v0^2*sin^2l/2g=12500 м lmax = v0^2*1/g=>sin2L=1=>2L=90 градусов =>L=45градусов.
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