Нога людська не ступала - придумати речення із ціх флазеологізмів
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Нога людська не ступала - придумати речення із ціх флазеологізмів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Є десь на землі місце де ще нога людськане ступала.
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