1. Определите Какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине холма высотой 300 метров если у него подножия его значение составляет 750мм, и известно, что давление изменяется на 10мм на каждые 100м. ответ запишите в вид...
География
1. Определите Какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине холма высотой 300 метров если у него подножия его значение составляет 750мм, и известно, что давление изменяется на 10мм на каждые 100м. ответ запишите в виде числа. 2. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения численности их населения. 1. Казань 2.Ставрополь 3. Салехард
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1. 730 мм 2. Салехард, Ставрополь, Казань
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