1. Определите Какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине холма высотой 300 метров если у него подножия его значение составляет 750мм, и известно, что давление изменяется на 10мм на каждые 100м. ответ запишите в вид...

География

1. Определите Какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине холма высотой 300 метров если у него подножия его значение составляет 750мм, и известно, что давление изменяется на 10мм на каждые 100м. ответ запишите в виде числа. 2. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения численности их населения. 1. Казань 2.Ставрополь 3. Салехард

Автор: Гость