5 речень з головнымы членамы речення
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5 речень з головнымы членамы речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я спостерігаю за пташками, які прилетіли навесні. Влітку ми підемо в похід з батьками. Марусін пенал лежить на столі. Восени школярі поїдуть у Львів на екскурсію. Я милуюсь зірками разом із мамою.
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