5 речень з головнымы членамы речення

Гость: Гость:

Я спостерігаю за пташками, які прилетіли навесні. Влітку ми підемо в похід з батьками. Марусін пенал лежить на столі. Восени школярі поїдуть у Львів на екскурсію. Я милуюсь зірками разом із мамою.