Помогите составить предложения на английском со словами: sunshine, sunlight, greenhouse

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Помогите составить предложения на английском со словами: sunshine, sunlight, greenhouse
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) The GreenHouse So beateful 2)Sunsine Not a New 1) ?
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