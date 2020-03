Как просклонять на французском слова

Гость: Гость:

Смотря в каком времени F.S-future simple Будущее время И там не меняется окончание все буквы прописываются в месте с окончанием Например: Je ecouteRai Tu ecouteRas Il/Elle ecouteRa Nous ecouteRons Vous ecouteRez Ils/Elles ecouteront P.C-passe compose Прошедшее время Ты наверное знаешь, что есть Avoir и etre И у них есть свои вспомогательные частицы Avoir J'ai Tu as Il/Elle a Nous avons Voes avez Ils/elles ont Так же некоторые глаголы меняют свою форму То есть у них есть Partisi passe Допустим глагол Voir-видеть И его Partisi passe Vu Например J'ai vu Tu as vu Il/elle a vu Nous avons vu Vous avez vu Ils/elles vu Когда спрягаются глаголы прошедшего времени к ним НИКАКИЕ ОКОНЧАНИЕ НЕ СТАВИТСЯ Present simple Настоящие время Глаголы делятся на три группы 1-ая ,2-ая ., 3-ая группа Каждый глагол своей группы спрягается по своему Допустим глагол apparaitre J'apparAIS Tu apparais Il Apparait Nous apparaissons Vous apparaissez Ils apparaissent То есть Я не оч помню но помоему это глагол второй группы - is. -issons - is -issez - it. -issent