Имеется один черный и два белых колпака на двух мудрецов надели по белому колпаку через некоторое время один из них сказал на мне белый колпак как рассуждал мудрец
Математика
Имеется один черный и два белых колпака на двух мудрецов надели по белому колпаку через некоторое время один из них сказал на мне белый колпак как рассуждал мудрец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мудрец видит, что у его соперников черные колпаки (Ситуация 1), то он может смело утверждать, что у него - белый колпак, поскольку оба черных уже заняты. Если мудрец видит на головах соперников черный и белый колпаки (ситуация 2), то он может рассудить так: «Если у меня на голове колпак черный, то мудрец в белом колпаке видит перед собой два черных колпака (находится в ситуации 1), и должен сообразить, что на нем колпак белый. Но он молчит, значит на мне белый колпак».
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