Яблоки содержат 76% воды сколько килограммов воды в 25 кг яблок?

Математика
Яблоки содержат 76% воды сколько килограммов воды в 25 кг яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так же 76%, т.к. состав яблок не меняется. 25кг*76%=19 кг
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