Зробіть переклад тексту. Виконайте завдання до перекладу, що запропоновані після тексту. Модерируемая коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников (сторон коммуникации) со своими ведущими (модерат...
Українська мова
Зробіть переклад тексту. Виконайте завдання до перекладу, що запропоновані після тексту. Модерируемая коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников (сторон коммуникации) со своими ведущими (модераторами), причём внутри группы или между группами нужно наладить коммуникацию по заданной теме. Участвующие команды в коммуникации являются сторонами коммуникаци (площадками, группами). Организация коммуникации внутри одной команды (стороны) является сессией. Коммуникация между двумя командами или сторонами коммуникации при посредстве своих ведущих для каждой команды является мостом. Коммуникативные стратегии различаются по той цели, которую они преследуют. Мы можем выделить следующие типовые цели коммуникации: конвенциональная (согласие, заключение договора в ситуации конфликта или поддержание договора (конвенции); конфликтная (обнаружение разногласий и акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт или поддержание, разжигание существующего конфликта); манипуляционная (захват смыслового пространства коммуникации с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и соответственно своё видение реальности (С.Дацюк). Завдання до тексту: 1. Визначте стиль і підстиль запропонованого тексту. 2. Випишіть із першого абзацу терміни, за допомогою яких розкривається тема, схарактеризуйте їх за будовою. 3. Наведіть приклади комунікативних ситуацій, коли реалізуються конвенціональна, конфліктна та маніпуляційна цілі. 4. Поясніть уживання закінчення –а(-я)// -у(-ю) в іменниках чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку, що зустрілися в тексті під час перекладу. 5. У чому особливість перекладу таких словосполучень або слів, як «модерируемая», «по заданной теме», «участвующие команды», «по той цели», «следующие типовые цели», «существующего (конфликта)»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модерована комунікація – це комунікація, де є одна або більше груп учасників (сторін комунікації) зі своїми провідними (модератори), причому всередині групи або між групами потрібно налагодити комунікацію по заданій темі. Беруть участь команди в яких комунікації є сторонами розвитку. (майданчиками, групами). Організація комунікації всередині однієї команди (сторони) є сесією. Комунікація між двома командами або сторонами комунікації при посередництві своїх провідних для кожної команди є мостом. Комунікативні стратегії розрізняються за тієї мети, яку вони переслідують. Ми можемо виділити наступні типові цілі комунікації: конвенциональная (згода, укладення договору в ситуації конфлікту або підтримання договору (конвенції); конфліктна (виявлення розбіжностей і акцентуація на розбіжностях учасників комунікації з тим, щоб створити конфлікт або підтримку, розпалювання існуючого конфлікту); маніпуляційна (захоплення смислового простору комунікації з тим, щоб нав'язати учаснику комунікації свою комунікативну стратегію і відповідно своє бачення реальності (С. Дацюк). 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Биология
Английский язык
Помогите пж 1.Mary is very smart but she never chows____ a) off b) on c) of d) - 2.Are you jealous____ my success? a) of b) to c) with d) a...
Українська мова