Зробіть переклад тексту. Виконайте завдання до перекладу, що запропоновані після тексту. Модерируемая коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников (сторон коммуникации) со своими ведущими (модерат...

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Модерована комунікація – це комунікація, де є одна або більше груп учасників (сторін комунікації) зі своїми провідними (модератори), причому всередині групи або між групами потрібно налагодити комунікацію по заданій темі. Беруть участь команди в яких комунікації є сторонами розвитку. (майданчиками, групами). Організація комунікації всередині однієї команди (сторони) є сесією. Комунікація між двома командами або сторонами комунікації при посередництві своїх провідних для кожної команди є мостом. Комунікативні стратегії розрізняються за тієї мети, яку вони переслідують. Ми можемо виділити наступні типові цілі комунікації: конвенциональная (згода, укладення договору в ситуації конфлікту або підтримання договору (конвенції); конфліктна (виявлення розбіжностей і акцентуація на розбіжностях учасників комунікації з тим, щоб створити конфлікт або підтримку, розпалювання існуючого конфлікту); маніпуляційна (захоплення смислового простору комунікації з тим, щоб нав'язати учаснику комунікації свою комунікативну стратегію і відповідно своє бачення реальності (С. Дацюк). 1.