С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.
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С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы идем в музей, где состоится персональная выставка азербайджанского художника.
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