С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.

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С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Сегодня мы  идем в музей, где состоится персональная выставка азербайджанского художника.
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