Скласти 15 слів разом и через дефіс

Українська мова
Скласти 15 слів разом и через дефіс
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Автор: Гость
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Гость:
Разом: двадцятирічний, семиденний, багатоканальний, теплолюбний, лівобережний, східнослов'янський, півогірка, напівавтомат;  через дефіс: військово-спортивний, південно-східний, 50-річний, темно-зелений, мовно-літературний.
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