Указать номер сроки,в которой неверно выписаны главные члены предложения. он держит,она седит и прижимается,зорко глядит,солдат охраняет

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Указать номер сроки,в которой неверно выписаны главные члены предложения. он держит,она седит и прижимается,зорко глядит,солдат охраняет

Автор: Гость