Указать номер сроки,в которой неверно выписаны главные члены предложения. он держит,она седит и прижимается,зорко глядит,солдат охраняет
Русский язык
Указать номер сроки,в которой неверно выписаны главные члены предложения. он держит,она седит и прижимается,зорко глядит,солдат охраняет
Ответ(ы):
Гость:
Во втором предложении. Не Седит, а сидит, проверочное слово СИДЯ)
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