Укажи минимальный объём памяти (в битах), достаточный для хранения любого растров??го изображения размером 65×65 пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.

Информатика

Укажи минимальный объём памяти (в битах), достаточный для хранения любого растров??го изображения размером 65×65 пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.

Автор: Гость