Укажи минимальный объём памяти (в битах), достаточный для хранения любого растров??го изображения размером 65×65 пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.

Информатика
Укажи минимальный объём памяти (в битах), достаточный для хранения любого растров??го изображения размером 65×65 пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.
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Гость:
4 кб нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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