Укажи падеж имён существительных и имён прилагательных выдели их окончания . Сшили из шёлковой ткани, остановились около высокого здания, плыли по голубому небу, подъехали к лесной сторожке, смотрели интересный спектакль, влет...
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Укажи падеж имён существительных и имён прилагательных выдели их окончания . Сшили из шёлковой ткани, остановились около высокого здания, плыли по голубому небу, подъехали к лесной сторожке, смотрели интересный спектакль, влетел в открытое окно, украсились серебристым инеем,вырос под молодой берёзкой,купались в синем море,прочитали о белом медведе.
Ответ(ы):
Гость:
Ткани Р.п шелковой тоже здания Р.п высокого нет какого тоже Р.п небу Д.п. голубому также лесной сторожке Д.п. интересный спектакль И.п. В окрытое окно В.п. так как есть предлов в серебристым инеем Т.п. молодой березкой Т.п. в синем море П.п о белом медведе П.п это правильно!
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